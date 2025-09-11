GIOVEDì, 11 SETTEMBRE 2025
Maltempo in Salento, fulmine colpisce casa: tetto crollato

Salve quattro persone

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Settembre 2025 - 10:13
freepik
  • 15 sec
villaggiodelgusto.com

La scorsa notte in Salento il maltempo ha causato molti disagi. A Giuggianello, in provincia di Lecce, un fulmine si è abbattuto su una casa al piano terra, in via Del Mare, provocando un incendio che ha causato il crollo del tetto.

Le fiamme si sono propagate anche in una camera da letto al piano superiore. Nell’appartamento c’erano quattro persone che sono riuscite a mettersi in salvo uscendo dall’abitazione in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. In mattinata è previsto un sopralluogo dei tecnici comunali per verificare l’agibilità dell’immobile. Una tromba d’aria e un forte temporale a Lecce hanno invece causato la caduta di numerosi alberi, alcuni dei quali sulle auto in sosta. I disagi maggiori si sono registrati in particolare nelle vie Bachelet, Lodi, Dell’Abate e Cagliari, oltre che lungo la tangenziale est, all’altezza dell’hotel Messapica.
Una tempesta di fulmini, poi, ha colpito a Maglie.

(foto freepik)

