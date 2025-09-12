VENERDì, 12 SETTEMBRE 2025
Assalto al bancomat a Trinitapoli: ma i ladri vanno via a mani vuote

La deflagrazione ha allertato una pattuglia di carabinieri

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Settembre 2025 - 11:17
carabinieri
  38 sec
Un bancomat della filiale della Banca popolare di Milano di Trinitapoli, nel nord Barese, è stato fatto esplodere intorno alle 3.30 della scorsa notte. Gli autori del colpo, però, sono fuggiti a mani vuote perché la deflagrazione ha allertato una pattuglia di carabinieri impegnata nel servizio di perlustrazione notturna del territorio, che ha raggiunto poco dopo l’istituto di credito mettendoli in fuga.

La tecnica usata è stata quella della cosiddetta marmotta, ovvero del materiale esplosivo inserito nell’erogatore di banconote.

