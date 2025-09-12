Bari, dal Socrate ad una doppia laurea a Londra: Aldo Ruggiero è una eccellenza barese nel mondo

Questa mattina il Sindaco Metropolitano, insieme al Sindaco di Mola di Bari, ha accolto con entusiasmo Aldo Ruggiero, giovane talento nato nel 2002 e già protagonista di un percorso accademico straordinario.

Dopo il diploma conseguito al Liceo “Socrate” di Bari nel 2021, Aldo ha ottenuto una doppia laurea in Filosofia e Tedesco presso il prestigioso King’s College London, storica università che ha formato personalità come John Keats, Virginia Woolf, Peter Higgs, Desmond Tutu e molti altri protagonisti della cultura, della scienza e della politica mondiale. Il 1° agosto 2025, nella cornice del Royal Festival Hall di Londra, Aldo ha rappresentato la comunità studentesca tenendo il discorso istituzionale della cerimonia di laurea, ricevendo applausi calorosi e il rinomato “Rothery German Prize” per i risultati eccellenti conseguiti nei suoi studi di lingua tedesca.

Il Sindaco ha voluto congratularsi personalmente con lui, sottolineando come il suo impegno e la sua brillantezza siano motivo di orgoglio per tutta la Città Metropolitana di Bari e d’ispirazione per tanti giovani che guardano al futuro con passione e determinazione.