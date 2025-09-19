Il Canile sanitario di Bari ha necessità di sostituire quattro volontari. Sono indispensabili per coprire il ruolo – precisa il canile- “la maggiore età e la disponibilità ad effettuare vaccinazione antitetanica e visita medica. Estrema serietà e correttezza nel rispetto dei turni. Attività richieste: pulizia dei box e degli sguinzagliatoi, conduzione dei cani al guinzaglio”. Per ottenere informazioni scrivere direttamente al canile sulla pagina Facebook.
Il Canile Sanitario di Bari alla ricerca di volontari: compagnia e pulizia per gli amici a quattro zampe
Utili quattro volontari
Acquaviva delle Fonti, esplode un bancomat...
Un boato nella notte ha svegliato i residenti di via Maria...
Polignano a Mare, incidente sulla SS16:...
Mattinata difficile sulla statale 16 “Adriatica” a Polignano a Mare, dove...
Addio shuffle obbligato: la rivoluzione degli...
E se ti dicessimo che da ora, su Spotify, anche con...
Linea Ferroviaria Bari-Foggia: circolazione in ripresa
La rcolazione ferroviaria è in graduale ripresa sulla linea Bari-Foggia. La circolazione...