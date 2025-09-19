VENERDì, 19 SETTEMBRE 2025
Il Canile Sanitario di Bari alla ricerca di volontari: compagnia e pulizia per gli amici a quattro zampe

Utili quattro volontari

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Settembre 2025 - 09:25
Foto Facebook canile sanitario Bari
  • 32 sec
villaggiodelgusto.com

Il Canile sanitario di Bari ha necessità di sostituire quattro volontari. Sono indispensabili per coprire il ruolo – precisa il canile- “la maggiore età e la disponibilità ad effettuare vaccinazione antitetanica e visita medica. Estrema serietà e correttezza nel rispetto dei turni. Attività richieste: pulizia dei box e degli sguinzagliatoi, conduzione dei cani al guinzaglio”. Per ottenere informazioni scrivere direttamente al canile sulla pagina Facebook.

