Bari, nuovi spazi per i passeggeri dell’aeroporto di Bari

"Ci sarà la possibilità di osservare gli aerei in decollo direttamente dal terminal"

Pubblicato da: redazione | Gio, 25 Settembre 2025 - 08:38
FB_IMG_1758781989885
  • 11 sec
villaggiodelgusto.com

Un nuovo capitolo per l’aeroporto di Bari.
Ieri è stato completato il trasferimento degli uffici amministrativi, tecnici e della direzione generale fuori dall’aeroporto, grazie all’accordo con Enav, che  ha messo a disposizione una nuova palazzina.

“Questa scelta strategica – spiega il presidente di AdP, Antonio Vasile – ci permette di liberare 2.500 mq all’interno del terminal, che saranno dedicati a nuovi spazi per i passeggeri: una Green Lounge sostenibile, aree relax e – finalmente – la possibilità di osservare gli aerei in decollo direttamente dal terminal. Ma il vero valore è nelle persone: nella squadra che ha reso possibile questo cambiamento, con passione, competenza e spirito di servizio.
Nella foto, il nostro team riunito per celebrare questo importante traguardo. Un passo avanti verso un aeroporto più moderno, funzionale e vicino alle esigenze di chi viaggia.
Più spazio, più comfort, più emozione più produttività”.

