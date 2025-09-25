Bari, nuovi spazi per i passeggeri dell’aeroporto di Bari

Un nuovo capitolo per l’aeroporto di Bari.

Ieri è stato completato il trasferimento degli uffici amministrativi, tecnici e della direzione generale fuori dall’aeroporto, grazie all’accordo con Enav, che ha messo a disposizione una nuova palazzina.

“Questa scelta strategica – spiega il presidente di AdP, Antonio Vasile – ci permette di liberare 2.500 mq all’interno del terminal, che saranno dedicati a nuovi spazi per i passeggeri: una Green Lounge sostenibile, aree relax e – finalmente – la possibilità di osservare gli aerei in decollo direttamente dal terminal. Ma il vero valore è nelle persone: nella squadra che ha reso possibile questo cambiamento, con passione, competenza e spirito di servizio.

Nella foto, il nostro team riunito per celebrare questo importante traguardo. Un passo avanti verso un aeroporto più moderno, funzionale e vicino alle esigenze di chi viaggia.

Più spazio, più comfort, più emozione più produttività”.