I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Settembre 2025 - 20:20
copertina giusta
  • 9 sec
villaggiodelgusto.com

Il corteo per Gaza a Bari; la tentata estorsione dal carcere; il restyling di via Manzoni; la condanna a 9 anni per Giacomo Olivieri: ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 21 settembre. Ancora un incidente stradale nel Foggiano, morto 22enne

Scontro moto-auto a Foggia: perde la vita un ragazzo di 22 anni

Lunedì 22 settembre. Corteo per Gaza, in migliaia in piazza

Corteo pro Gaza davanti al consolato israeliano a Bari. In 2 mila urlano: “Assassini”

Martedì 23 settembre. Muore schiacciato dal suo trattore, tragedia nel Foggiano

Muore schiacciato dal suo trattore, tragedia nel Foggiano

Mercoledì 24 settembre. Tenta estorsione mentre è in carcere, nuovo ordine di carcerazione per esponente clan

Tentata estorsione all’interno dal carcere con un cellulare: arrestato affiliato del clan Strisciuglio

Giovedì 25 settembre. Via Manzoni si prepara al restyling

Bari, via Manzoni si prepara a rinascere tra pedonalizzazione e verde

Venerdì 26 settembre. Condanna per 9 anni per Giacomo Olivieri

Mafia e politica a Bari, Olivieri condannato a 9 anni

Sabato 27 settembre. Dopo la rapina a Molfetta, altro colpo a Sannicandro

Rapina a mano armata in una gioielleria nel Barese, un fermato: caccia ai complici

