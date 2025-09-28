I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Il corteo per Gaza a Bari; la tentata estorsione dal carcere; il restyling di via Manzoni; la condanna a 9 anni per Giacomo Olivieri: ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 21 settembre. Ancora un incidente stradale nel Foggiano, morto 22enne
Scontro moto-auto a Foggia: perde la vita un ragazzo di 22 anni
Lunedì 22 settembre. Corteo per Gaza, in migliaia in piazza
Corteo pro Gaza davanti al consolato israeliano a Bari. In 2 mila urlano: “Assassini”
Martedì 23 settembre. Muore schiacciato dal suo trattore, tragedia nel Foggiano
Mercoledì 24 settembre. Tenta estorsione mentre è in carcere, nuovo ordine di carcerazione per esponente clan
Tentata estorsione all’interno dal carcere con un cellulare: arrestato affiliato del clan Strisciuglio
Giovedì 25 settembre. Via Manzoni si prepara al restyling
Bari, via Manzoni si prepara a rinascere tra pedonalizzazione e verde
Venerdì 26 settembre. Condanna per 9 anni per Giacomo Olivieri
Sabato 27 settembre. Dopo la rapina a Molfetta, altro colpo a Sannicandro
Rapina a mano armata in una gioielleria nel Barese, un fermato: caccia ai complici