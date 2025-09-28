DOMENICA, 28 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,061 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,061 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Trovato cadavere di un uomo nelle campagne di Foggia

Non si esclude l'omicidio

Pubblicato da: redazione | Dom, 28 Settembre 2025 - 20:18
118 ambulanza
  • 44 sec
villaggiodelgusto.com

Il cadavere di un cittadino straniero, molto probabilmente un nordafricano, è stato trovato nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Foggia. A quanto si apprende, sul corpo sarebbe presente una ferita che potrebbe essere compatibile con un colpo di arma da fuoco, ma saranno gli accertamenti medico legali a stabilire con precisione quanto accaduto. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni agricoltori.
Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e per accertare l’identità dell’uomo, che pare non avesse documenti con sé. Ne dà notizia l’Ansa.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca , Primo Piano

Perde il controllo della sua moto,...

Un ragazzo di 29 anni è morto nel pomeriggio di oggi...
- 28 Settembre 2025
Cronaca

Trovato cadavere di un uomo nelle...

Il cadavere di un cittadino straniero, molto probabilmente un nordafricano, è...
- 28 Settembre 2025
Amici a quattro zampe

Animali domestici: si spende 900 euro...

Secondo i dati raccolti da Nomisma per l'indagine UniSalute, il 65%...
- 28 Settembre 2025
Attualità

Bollo auto, 75mila cartelle di pagamento...

“La Regione Puglia – comunica l’assessore al Bilancio Fabiano Amati -...
- 28 Settembre 2025