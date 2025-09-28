Il cadavere di un cittadino straniero, molto probabilmente un nordafricano, è stato trovato nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Foggia. A quanto si apprende, sul corpo sarebbe presente una ferita che potrebbe essere compatibile con un colpo di arma da fuoco, ma saranno gli accertamenti medico legali a stabilire con precisione quanto accaduto. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni agricoltori.
Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e per accertare l’identità dell’uomo, che pare non avesse documenti con sé. Ne dà notizia l’Ansa.
Trovato cadavere di un uomo nelle campagne di Foggia
Non si esclude l'omicidio
