Un ragazzo di 29 anni è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto sulla strada che collega Monopoli ad Alberobello, in provincia di Bari. La vittima era in sella a una moto di grossa cilindrata della quale, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo finendo contro un’auto che viaggiava in direzione opposta. Per il 29enne, sbalzato dalla moto, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale medico del 118. Illese le persone che viaggiavano sulla utilitaria. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.
Perde il controllo della sua moto, muore 29enne nel Barese
Tra Monopoli e Alberobello
