DOMENICA, 28 SETTEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,061 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,061 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Perde il controllo della sua moto, muore 29enne nel Barese

Tra Monopoli e Alberobello

Pubblicato da: redazione | Dom, 28 Settembre 2025 - 20:57
ambulanza 118
  • 40 sec
villaggiodelgusto.com

Un ragazzo di 29 anni è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto sulla strada che collega Monopoli ad Alberobello, in provincia di Bari. La vittima era in sella a una moto di grossa cilindrata della quale, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo finendo contro un’auto che viaggiava in direzione opposta. Per il 29enne, sbalzato dalla moto, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale medico del 118. Illese le persone che viaggiavano sulla utilitaria. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca , Primo Piano

Perde il controllo della sua moto,...

Un ragazzo di 29 anni è morto nel pomeriggio di oggi...
- 28 Settembre 2025
Cronaca

Trovato cadavere di un uomo nelle...

Il cadavere di un cittadino straniero, molto probabilmente un nordafricano, è...
- 28 Settembre 2025
Amici a quattro zampe

Animali domestici: si spende 900 euro...

Secondo i dati raccolti da Nomisma per l'indagine UniSalute, il 65%...
- 28 Settembre 2025
Attualità

Bollo auto, 75mila cartelle di pagamento...

“La Regione Puglia – comunica l’assessore al Bilancio Fabiano Amati -...
- 28 Settembre 2025