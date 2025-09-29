Efficienza energetica a Bari: ancora il 44,3% degli edifici residenziali rientra nelle classi peggiori (F e G)

Ridurre i consumi energetici degli edifici, abbattere le emissioni e migliorare la qualità della vita sono gli obiettivi principali della Direttiva Casa Green. Una sfida importante per l’Italia, che avrebbe già raggiunto una riduzione del 9,1% rispetto al target del 16% previsto per il 2030[1]. Un risultato che è stato possibile soprattutto grazie agli interventi di efficientamento spinti dal Superbonus. Il nostro paese ha avviato un percorso virtuoso, ma secondo un’elaborazione di SAIE – La Fiera delle Costruzioni su base dati SIAPE[2] nel 2024 il 54% degli edifici residenziali pugliesi per cui è stato richiesto l’attestato rientrava ancora nelle classi peggiori (F e G), mentre solo il 14% nelle classi A.

L’efficienza energetica degli edifici pugliesi: cosa dicono i dati SIAPE Dal 2015, anno di attivazione del sistema SIAPE, i certificati APE richiesti sono più di 280mila, di cui oltre 69mila solo nel 2024 (+9% rispetto al 2023). Nel 2024 gli edifici nelle classi peggiori (F e G) erano circa il 54%, in calo rispetto all’anno precedente (pari al 57%). Crescono invece quelli appartenenti alla classe A, sommando A4, A3, A2, e A1, che rappresentano circa il 14%, contro il 12% del 2023.

Ma quali sono le province meno e più virtuose? Nel 2024 il maggior numero di APE di classe F e G si riscontrano nelle province di Foggia (61%), Brindisi e Lecce (entrambe al 60%), seguite da Taranto (59%), Barletta-Andria-Trani (52%) e Bari (44%) Guardando invece alla somma delle classi A, le province più virtuose risultano essere Bari (21%), Barletta-Andria-Trani (13%) e Taranto (10%). A seguire Foggia, Lecce (9%) e Brindisi (8%).

“L’investimento nell’efficientamento energetico resta fondamentale per raggiungere gli obiettivi europei entro il 2030. Il nostro Paese ha già fatto passi avanti significativi, ma rimane ancora molto da fare per ridurre consumi ed emissioni e migliorare la qualità della vita. SAIE Bari 2025 rappresenta un’opportunità unica per promuovere competenze tecniche e diffondere soluzioni innovative nel settore delle costruzioni – ha affermato Michele Ottomanelli, Direttore tecnico di SAIE. Iniziative come la Masterclass ENEA e la Piazza Efficientamento Energetico offrono un importante momento di confronto e collaborazione tra professionisti, imprese e istituzioni, accelerando così la riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale. Grazie a questi strumenti, possiamo costruire insieme un futuro più sostenibile, avvicinandoci concretamente all’obiettivo della neutralità carbonica e migliorando il modo di abitare e costruire.”