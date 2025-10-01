Il Policlinico di Bari inaugura il Centro Komen: un aiuto per chi combatte il cancro

Bari si arricchisce di un nuovo importante presidio sanitario: ha aperto al Policlinico il Centro Komen Italia di terapie integrate in oncologia, il primo in Puglia dedicato alle donne che hanno affrontato o stanno affrontando un tumore al seno. L’obiettivo è chiaro: offrire non solo cure oncologiche di eccellenza, ma anche un supporto globale che accompagni le pazienti lungo tutto il percorso terapeutico, riducendo l’impatto emotivo e fisico della malattia.

“Non si tratta solo di curare la malattia, ma di prendersi cura delle persone”, spiega il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce. Gli spazi del centro sono pensati per accogliere, informare e sostenere le pazienti, con percorsi che affiancano alle terapie tradizionali attività di pilates e mindfulness, sedute di psicoterapia, linfodrenaggio e consulenze nutrizionali, creando un vero e proprio percorso di benessere integrato.

Il progetto, interamente finanziato dal comitato Puglia di Komen Italia, si inserisce in una rete nazionale che include centri già attivi a Roma e Bologna, e altri in fase di sviluppo a Brescia, Matera e Napoli. L’iniziativa rappresenta un passo avanti nell’umanizzazione delle cure oncologiche: luoghi che siano rifugio per l’anima e spazi di condivisione per le pazienti, le loro famiglie e gli operatori sanitari.

In occasione dell’inaugurazione del centro, Bari ospiterà anche un Villaggio della Salute in piazza Federico II di Svevia, con attività gratuite di prevenzione e screening. Dal 1° al 3 ottobre, quattro unità mobili offriranno ecografie, mammografie, visite senologiche, screening tiroideo e reumatologico. Saranno presenti medici di medicina generale, stand informativi su vaccinazioni e consulenze sugli screening oncologici, con prenotazioni immediate per mammografie, Pap test e test del sangue occulto per colon retto.

Non mancheranno spazi dedicati al relax e laboratori artistici per le volontarie, per unire prevenzione e benessere in un’unica esperienza. L’iniziativa rientra nella Campagna nazionale “La prevenzione è il nostro capolavoro” e si concluderà a Roma il 6 novembre, con il coinvolgimento del Ministero della Cultura: monumenti e musei in tutta Italia saranno illuminati di rosa e accessibili gratuitamente ai cittadini che sosterranno la raccolta fondi per nuovi progetti di contrasto ai tumori del seno.

Con questa nuova struttura, Bari e la Puglia diventano protagoniste di un modello innovativo di cura: un approccio integrato che mette al centro la persona, la sua serenità e la qualità della vita, dimostrando come prevenzione, supporto e solidarietà possano camminare insieme nella battaglia contro il tumore al seno.﻿