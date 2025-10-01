MERCOLEDì, 01 OTTOBRE 2025
Bari, riaperte le iscrizioni ai servizi di assistenza per studenti con disabilità

Un’opportunità per favorire inclusione scolastica e supporto educativo negli istituti del territorio metropolitano

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Ottobre 2025 - 18:14
È partita la nuova finestra per le iscrizioni ai servizi di assistenza specialistica e di supporto alla comunicazione per gli studenti con disabilità della Città metropolitana di Bari. Una opportunità importante per le famiglie e per gli alunni che desiderano usufruire di strumenti concreti a sostegno del percorso scolastico e dell’inclusione.

Le iscrizioni sono rivolte agli studenti residenti nei 41 Comuni dell’area metropolitana: l’assistenza specialistica è pensata per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mentre il servizio di assistenza alla comunicazione è dedicato agli alunni con disabilità sensoriali di ogni ordine e grado. L’obiettivo è chiaro: garantire pari opportunità, favorire la piena partecipazione alle attività scolastiche e rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglia e comunità.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma digitale www.autorizzo.com dal 1° al 15 ottobre 2025, utilizzando l’accesso SPID. Per facilitare la compilazione, la Città metropolitana ha messo a disposizione un tutorial dettagliato sul sito istituzionale e i genitori possono contattare gli uffici del Servizio Welfare per informazioni e chiarimenti ai numeri 080/5412666 e 080/4761614, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.

Gli istituti scolastici sono stati invitati a diffondere la comunicazione tra le famiglie interessate e a supportarle nella fase di compilazione delle domande, così da garantire la massima partecipazione possibile. Si tratta di un passo concreto per assicurare a ogni studente con disabilità l’accesso a strumenti educativi adeguati e per promuovere una scuola davvero inclusiva.﻿

