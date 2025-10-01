Università di Bari, al via l’era Bellotti: oggi l’insediamento ufficiale del nuovo rettore

Una nuova fase si apre per l’Università Aldo Moro di Bari: ﻿Roberto Bellotti﻿ ha ufficialmente assunto oggi il ruolo di rettore per il mandato 2025-2031, succedendo a Stefano Bronzini. Le prime parole del neo rettore sono state un invito alla comunità accademica e al territorio a lavorare insieme, puntando sull’unità e sulla condivisione di energie per rafforzare la reputazione dell’ateneo a livello nazionale e internazionale.

«La fiducia che mi è stata accordata mi sprona a dare il massimo – ha affermato Bellotti –. Voglio stare al fianco della nostra comunità, ascoltare e sostenere studenti, docenti e personale, affrontando insieme le sfide che ci attendono nei prossimi anni».

L’invito è chiaro: credere nella forza e nell’autorevolezza di UniBa e collaborare per rendere l’università sempre più competitiva, valorizzando la ricerca e l’educazione, e costruendo opportunità concrete per studenti e territorio.

La carriera di Bellotti è profondamente radicata nella comunità accademica barese. Laureato in Fisica nel 1988, ha trascorso due anni all’Istituto nazionale di fisica nucleare prima di entrare in ruolo come ricercatore universitario nel 1992. Oggi è professore di Fisica applicata, con interessi che spaziano dall’astrofisica sperimentale alla fisica medica, fino allo studio dei sistemi complessi, portando una visione multidisciplinare e innovativa all’interno dell’Ateneo.

