Acquaviva pronta ad accogliere la “Walk for Mental Health”: appuntamento il 5 ottobre

Si è svolta nella sala consiliare del Comune di Acquaviva delle Fonti, la conferenza stampa di presentazione della “Walk for Mental Health – Camminiamo insieme per promuovere la salute mentale”, manifestazione organizzata dal Centro di Salute Mentale Area 2 della ASL Bari in collaborazione con il Comune di Acquaviva.

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna con un nuovo appuntamento domenica 5 ottobre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con partenza e arrivo in piazza dei Martiri. La camminata coinvolgerà cittadini, scuole, associazioni e istituzioni dei dieci comuni afferenti al CSM Area 2 (Acquaviva, Altamura, Binetto, Cassano delle Murge, Gravina, Grumo Appula, Poggiorsini, Sannicandro, Santeramo, Toritto), per ribadire insieme che la salute mentale si costruisce nella comunità e che è necessario abbattere ogni forma di stigma verso chi soffre di disturbi psichici.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a una mattinata che unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione, trasformando le strade della città in un grande palcoscenico di inclusione e partecipazione.

Il sindaco Marco Lenoci ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di aver proposto Acquaviva per ospitare la seconda edizione di questa manifestazione che porta alla luce un tema troppo spesso nascosto. La salute mentale riguarda tutti, e iniziative come questa aiutano a rompere il silenzio e a costruire una comunità più attenta e solidale.»

L’assessora alle Politiche Sociali Imma Morano ha aggiunto: «La cura degli altri è un valore fondamentale che definisce la qualità di una comunità. Con questa camminata ribadiamo che nessuno deve sentirsi solo di fronte alla fragilità. La partecipazione collettiva è la risposta più forte contro l’indifferenza.»

La dott.ssa Caterina Lobaccaro, direttrice f.f. UOC CSM Area 2, ha evidenziato: «Il nostro lavoro supportato concretamente dal Comune di Acquaviva, ha visto un lungo percorso preparativo cominciato a gennaio con le associazioni di familiari e gli utenti APSM Il Tasso, ATSM Speranza e associazione Il Sorriso, con le strutture riabilitative psichiatriche che insistono sul nostro territorio (Auxilium, EPASSS, San Francesco, Fratello Sole, Questa Città). Riteniamo che la lotta allo stigma in salute mentale sia oggi una priorità imprescindibile. Insieme a noi si sono unite nel percorso associazioni socio-culturali del territorio, e abbiamo avuto il patrocinio fattivo dei dieci comuni dell’alta e bassa Murgia, nonché del Garante dei Diritti per le Persone con Disabilità della Regione Puglia».

Appuntamento quindi a domenica 5 ottobre, ore 9.00 in piazza dei Martiri, per camminare insieme nel segno della salute mentale e della comunità.