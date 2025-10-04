SABATO, 04 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,177 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,177 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, quello che resta dopo le proteste: “E adesso chi paga?”

La rabbia dei cittadini

Pubblicato da: redazione | Sab, 4 Ottobre 2025 - 11:31
IMG_20251004_110136_761
  • 42 sec
villaggiodelgusto.com

Forse doveva essere un messaggio di pace scritto nero su bianco, probabilmente, se completata, sarebbe stata “Free Palestina”, ma il gesto “fa a pugni” con il messaggio che si vuole trasmettere perché scritto su un ponte storico della città. A denunciare quanto accade, dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri, sono i cittadini che adesso si chiedono “chi pagherà i danni”. “Protestare è lecito – raccontano – rovinare così un monumento storico della città no. Chi pagherà per questo? Speriamo che il responsabile venga identificato”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Segnalato da voi

Bari, discarica a cielo aperto al...

Una discarica a cielo aperto, siamo nel quartiere San Paolo di...
- 4 Ottobre 2025
Rubriche , Turismo

Turismo, dalla natura alla storia millenaria:...

Dalla natura alla storia millenaria, oggi scopriamo Orsara di Puglia. Adagiata...
- 4 Ottobre 2025
Cronaca

Oltre 600 capi contraffatti, maxi sequestro...

Operazione della Guardia di Finanza di Lecce contro la contraffazione nel...
- 4 Ottobre 2025
Primo Piano

Bari, quello che resta dopo le...

Forse doveva essere un messaggio di pace scritto nero su bianco,...
- 4 Ottobre 2025