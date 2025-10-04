Forse doveva essere un messaggio di pace scritto nero su bianco, probabilmente, se completata, sarebbe stata “Free Palestina”, ma il gesto “fa a pugni” con il messaggio che si vuole trasmettere perché scritto su un ponte storico della città. A denunciare quanto accade, dopo la segnalazione avvenuta nella giornata di ieri, sono i cittadini che adesso si chiedono “chi pagherà i danni”. “Protestare è lecito – raccontano – rovinare così un monumento storico della città no. Chi pagherà per questo? Speriamo che il responsabile venga identificato”.
Bari, quello che resta dopo le proteste: “E adesso chi paga?”
La rabbia dei cittadini
