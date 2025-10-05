DOMENICA, 05 OTTOBRE 2025
Cucina, ricche di vitamine e alleate della salute: in tavola le more

Proprietà e ricette per la rubrica "Cucina"

Pubblicato da: Francesca Emilio | Gio, 2 Ottobre 2025 - 17:42
  • 2 min
Ricche di vitamina C e alleate del sistema immunitario, in tavola oggi portiamo le more. Dolci, succose e leggermente acidule, le more sono tra i frutti di bosco più amati. Non solo conquistano per il loro gusto intenso e la versatilità in cucina, ma sono anche un vero concentrato di benessere. Andiamo per gradi.

Ricche di vitamina C, rafforzano il sistema immunitario e favoriscono l’assorbimento del ferro. Ma non solo, le more contengono anche vitamina K e manganese, importanti per la salute delle ossa e inoltre apportano una buona quantità di fibre che aiutano la digestione e favoriscono il senso di sazietà. Il loro colore scuro è dovuto agli antociani, potenti antiossidanti che contrastano l’invecchiamento cellulare e proteggono cuore e circolazione. A basso contenuto calorico, sono perfette anche per chi segue una dieta equilibrata. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera differente dal solito.

Insalata di spinaci, more e feta

Lava e asciuga bene gli spinaci, preferibilmente freschi, a foglia.  In una ciotola unisci gli spinaci, qualche manciata di more fresche e feta sbriciolata. Aggiungi noci tritate per dare croccantezza. Condisci con olio extravergine d’oliva, un cucchiaino di miele e un filo di aceto balsamico. Mescola delicatamente e servi.

Straccetti di pollo alle more

Taglia il filetto di pollo a straccetti, infarinali leggermente e rosolali in padella con olio e burro fino a doratura. Sfuma con mezzo bicchiere di vino bianco e lascia evaporare. Aggiungi una manciata di more fresche e un cucchiaino di miele, quindi lascia cuocere a fuoco dolce per 10 minuti. Infine, regola di sale e pepe e servi. Se di vostro gradimento potete aggiungere al procedimento della cipolla da sfumare con il vino, basterà lasciarla soffriggere per qualche minuto.

