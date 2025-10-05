I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

L’aggressione di un 19enne a Foggia. Due condanne e 14 assoluzioni per la strage dei treni. Il nubifragio ad Ostuni e il corpo di un 63enne trovato dopo 10 ore. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 28 settembre. Aggredito da baby gang nel centro storico di Foggia
Foggia, aggredito 19enne nel centro storico, il padre: “Sconvolti”
Lunedì 29 settembre. Due condanne e 14 assoluzioni per la strage dei treni
Bari, confermate le condanne per il disastro ferroviario Andria-Corato
Martedì 30 settembre. Neonato morì a soli 13 giorni, la perizia: “Infezione ospedaliera”
Morto dopo 13 giorni di vita nel Policlinico di Bari, per i periti stroncato da una “infezione ospedaliera”
Mercoledì 1 ottobre. Sgominato traffico di droga nella Bat: 30 arresti
Anche un centralino per smistare i clienti: sgominato traffico di droga nella Bat
Giovedì 2 ottobre. Via Manzoni pedonale, partono i lavori: disposti i primi divieti
Bari, al via riqualificazione in via Manzoni: cambia la viabilità
Venerdì 3 ottobre. Nubifragio a Ostuni, trovato morto 63enne disperso da 10 ore
Ostuni, ritrovato il corpo dell’uomo disperso nel nubifragio: ma è senza vita
Sabato 4 ottobre. Uomo ucciso a Borgo Mezzanone
Uomo ucciso a coltellate a Borgo Mezzanone, un ferito in ospedale