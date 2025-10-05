DOMENICA, 05 OTTOBRE 2025
I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 4 Ottobre 2025 - 15:45
copertina giusta
  • 12 sec
villaggiodelgusto.com

L’aggressione di un 19enne a Foggia. Due condanne e 14 assoluzioni per la strage dei treni.  Il nubifragio ad Ostuni e il corpo di un 63enne trovato dopo 10 ore. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 28 settembre. Aggredito da baby gang nel centro storico di Foggia

Foggia, aggredito 19enne nel centro storico, il padre: “Sconvolti”

Lunedì 29 settembre. Due condanne e 14 assoluzioni per la strage dei treni

Bari, confermate le condanne per il disastro ferroviario Andria-Corato

Martedì 30 settembre. Neonato morì a soli 13 giorni, la perizia: “Infezione ospedaliera”

Morto dopo 13 giorni di vita nel Policlinico di Bari, per i periti stroncato da una “infezione ospedaliera”

Mercoledì 1 ottobre. Sgominato traffico di droga nella Bat: 30 arresti

Anche un centralino per smistare i clienti: sgominato traffico di droga nella Bat

Giovedì 2 ottobre. Via Manzoni pedonale, partono i lavori: disposti i primi divieti

Bari, al via riqualificazione in via Manzoni: cambia la viabilità

Venerdì 3 ottobre. Nubifragio a Ostuni, trovato morto 63enne disperso da 10 ore

Ostuni, ritrovato il corpo dell’uomo disperso nel nubifragio: ma è senza vita

Sabato 4 ottobre. Uomo ucciso a Borgo Mezzanone

Uomo ucciso a coltellate a Borgo Mezzanone, un ferito in ospedale

