Bari, al via riqualificazione in via Manzoni: cambia la viabilità

Prenderanno il via a partire dal 6 ottobre i lavori di riqualificazione in vi Manzoni. In tal proposito, è in pubblicazione l’ordinanza dirigenziale per divieto di sosta e fermata con rimozione, chiusura al traffico veicolare su via Manzoni e occupazione di suolo pubblico su piazza Risorgimento, necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori.

Di seguito, nel dettaglio, quanto disposto dall’ordinanza:

1) divieto di sosta e fermata con rimozione, e chiusura al traffico veicolare H24 su via Manzoni (da via Crisanzio a corso Italia), dal 6 ottobre al 28 novembre 2025;

2) divieto di sosta e fermata con rimozione H24 su via M. Rossani dal 6 ottobre al 28 novembre 2025;

3) divieto di sosta e fermata con rimozione H24 su via Manzoni (piazza Risorgimento), sul lato adiacente alla piazza Risorgimento, dal 6 ottobre 2025 al 30 giugno 2026;

4) occupazione di suolo pubblico su piazza Risorgimento per ubicazione area di cantiere dal 6 ottobre 2025 al 30 giugno 2026.

L’entrata in vigore dell’ordinanza è subordinata all’apposizione della prescritta segnaletica a cura della ditta esecutrice dei lavori, Società Dromos Appalti S.P.A.

La segnaletica temporanea, tramite l’utilizzo di targhe integrative e informative, dovrà riportare gli orari e i giorni di efficacia del provvedimento, al fine di preavvisare l’utenza. Restano valide le concessioni di passo carrabile eventualmente presenti in loco, che non potranno essere in alcun modo e in alcun momento occupate e/o ingombrate.