Uomo ucciso a coltellate a Borgo Mezzanone, un ferito in ospedale

Tragedia nella notte nel Foggiano. Un uomo, presumibilmente di origine senegalese, è stato ucciso a coltellate nell’insediamento di migranti sorto nell’area dell’ex pista di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia e nei pressi del Cara, il centro di accoglienza per richiedenti asilo. La vittima sarebbe stata colpita più volte al termine di una violenta lite, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Un secondo uomo, anche lui straniero, è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni non sarebbero al momento note. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire all’autore del delitto. L’area dell’ex pista è da anni teatro di episodi di violenza e degrado, in una situazione di forte precarietà abitativa e sociale.