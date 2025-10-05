DOMENICA, 05 OTTOBRE 2025
Il cinema a Bari, Leccese incontra Carlo Verdone: in dono la manna di San Nicola

L’attore e regista nel pomeriggio riceverà la laurea honoris causa in medicina alle 18 al Teatro Petruzzelli

Pubblicato da: redazione | Dom, 5 Ottobre 2025 - 16:49
leccese
  • 13 sec
villaggiodelgusto.com

Questa mattina il Sindaco di Bari Vito Leccese ha ricevuto a Palazzo della Città l’attore e regista Carlo Verdone, che nel pomeriggio riceverà la laurea honoris causa in medicina alle 18 al Teatro Petruzzelli. Erano presenti anche il magnifico rettore di Uniba Roberto Belotti, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia generale di Uniba, Mario Testini, presidente della European Society of Surgery e Michele Simone presidente congresso SIC. dopo aver mostrato le sale del Palazzo il sindaco ha donato a Verdone una boccetta con la manna di san Nicola e la dedica:
“A Carlo Verdone,
maestro del cinema italiano,
per l’intelligenza, l’ironia e l’umanità
con le quali racconta le sfumature dell’animo umano e della nostra società.
Grazie per aver scelto Bari come luogo narrativo
in una delle sue opere più recenti, rafforzando il legame che questa città ha con il grande cinema.

