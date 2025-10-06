Siringa abbandonata in via Putignani. Cittadini ironizzano: “Sii felice, sei a Bari”

Passeggiando per via Putignani, il cosiddetto salotto “buono” della città, ci si può imbattere anche in siringhe abbandonata per strada, tra l’altro molto trafficata sia da automobilisti che da pedoni. Per non parlare dei turisti.

Se si tratta di siringhe lasciate da tossicodipendenti o cadute da qualche sacchetto dell’immondizia non può essere appurato, quello che è certo è che l’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Bambini o animali potrebbero rimanere feriti dall’ago. “Sii felice, sei a Bari – scrive ironicamente l’autore dello scatto. “Inorridisco”, scrive un altro.