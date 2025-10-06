LUNEDì, 06 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,234 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,234 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Siringa abbandonata in via Putignani. Cittadini ironizzano: “Sii felice, sei a Bari”

Nel salotto "buono" della città

Pubblicato da: redazione | Lun, 6 Ottobre 2025 - 18:11
siringa
  • 44 sec
villaggiodelgusto.com

Passeggiando per via Putignani, il cosiddetto salotto “buono” della città, ci si può imbattere anche in siringhe abbandonata per strada, tra l’altro molto trafficata sia da automobilisti che da pedoni. Per non parlare dei turisti.

 Se si tratta di siringhe lasciate da tossicodipendenti o cadute da qualche sacchetto dell’immondizia non può essere appurato, quello che è certo è che l’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Bambini o animali potrebbero rimanere feriti dall’ago. “Sii felice, sei a Bari – scrive ironicamente l’autore dello scatto. “Inorridisco”, scrive un altro.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Scuola e Università

Bari, caos dopo parole della docente...

«In merito alla vicenda che ha coinvolto una docente del nostro Ateneo,...
- 6 Ottobre 2025
Dalla città

Giornate FAI d’Autunno: Palazzo della Città...

Sabato 11 e domenica 12 ottobre, il Palazzo della Città metropolitana...
- 6 Ottobre 2025
Scuola e Università

Bari, riconoscimento ai rettori uscenti Stefano...

Su iniziativa della commissione consiliare Cultura, Politiche educative e giovanili, Scuola...
- 6 Ottobre 2025
Rubriche

Criptomonete: tutte le novità attese per...

Entro la fine del 2025 il settore delle criptomonete si troverà...
- 6 Ottobre 2025