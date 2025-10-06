LUNEDì, 06 OTTOBRE 2025
Frase choc all’Università di Bari: “Iniziate medicina a 25 anni? Meglio se consegnate le pizze”

Udu Bari denuncia le parole di una docente del semestre filtro

Pubblicato da: redazione | Lun, 6 Ottobre 2025 - 15:13
università aldo moro
  • 39 sec
Dovrebbe studiare Medicina solo chi proviene dal liceo classico o scientifico” e “se avessi avuto un figlio di 25 anni lo avrei mandato a consegnare le pizze piuttosto che fargli seguire il semestre filtro”.

Queste frasi, insieme ad altre, sarebbero state pronunciate da una docente impegnata nel semestre filtro della facoltà di Medicina dell’Università Aldo Moro di Bari giovedì pomeriggio, al termine di una lezione. A denunciarlo è l’associazione Udu Bari, dopo aver raccolto la testimonianza dei ragazzi presenti.
“Gli studenti si sono indignati e ce lo hanno riferito”, conferma Adriano Porfido, dell’esecutivo di Udu Bari. “A preoccuparci – prosegue – non è tanto il singolo episodio, ma l’impatto che queste frasi hanno avuto sugli studenti. Il semestre filtro è frequentato da persone con estrazione molto variegata, alcune più fragili o grandi di età”. Studenti, dice ancora, “sottoposti in queste settimana a un tour de force iper performante. Abbiamo paura che possano demotivarsi e abbandonare. Si tratta comunque di una riforma per noi fallimentare”.
L’associazione spiega di voler incontrare quanto prima la docente, della quale non rivela l’identità, in modo che “possa scusarsi per frasi delle quali sicuramente non ha immediatamente capito la gravità. E’ giusto che possa chiarire con gli studenti”.

