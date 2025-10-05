DOMENICA, 05 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,204 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,204 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Scuola, dal Ministero 210 milioni per i laboratori innovativi di oltre mille istituti

Valditara: “Lavoriamo a un sistema formativo all’avanguardia”

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Settembre 2025 - 21:56
Foto freepik
  • 20 sec
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie che assegnano 210 milioni a oltre 1.000 istituti tecnici e professionali in tutta Italia. I fondi sono destinati alla realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per gli istituti tecnici e professionali, compresi quelli della filiera tecnologico-professionale del “4+2”. L’obiettivo è potenziare lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, strettamente connesse con i relativi indirizzi di studio.
“Stiamo costruendo giorno dopo giorno un sistema formativo all’avanguardia, integrato e radicato nei territori grazie a laboratori innovativi, in grado di valorizzare i talenti, sviluppare solide competenze e rispondere alle esigenze del mondo produttivo. È questa la scuola del futuro che vogliamo realizzare, capace di offrire ai giovani una valida preparazione e concrete possibilità di lavoro”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
Le risorse, già stanziate lo scorso 30 maggio con decreto del Ministro, vengono assegnate a seguito di avviso pubblico che ha interessato sia istituti statali sia istituti paritari non commerciali.
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Sars-CoV-2: un farmaco economico promette risultati...

Secondo un nuovo studio, l'eparina, una sostanza naturale ampiamente utilizzata come...
- 5 Ottobre 2025
Cronaca

Bari, anziano perde il controllo dell’auto...

Tra le decine di interventi dei vigili del fuoco per il...
- 5 Ottobre 2025
Dalla città

Sponsor e sale aperte all’esterno: via...

Il Consiglio metropolitano ha approvato il regolamento per la disciplina e...
- 5 Ottobre 2025
Scuola e Università

Scuola, dal Ministero 210 milioni per...

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie che...
- 5 Ottobre 2025