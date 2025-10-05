Scuola, dal Ministero 210 milioni per i laboratori innovativi di oltre mille istituti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie che assegnano 210 milioni a oltre 1.000 istituti tecnici e professionali in tutta Italia. I fondi sono destinati alla realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per gli istituti tecnici e professionali, compresi quelli della filiera tecnologico-professionale del “4+2”. L’obiettivo è potenziare lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, strettamente connesse con i relativi indirizzi di studio.

“Stiamo costruendo giorno dopo giorno un sistema formativo all’avanguardia, integrato e radicato nei territori grazie a laboratori innovativi, in grado di valorizzare i talenti, sviluppare solide competenze e rispondere alle esigenze del mondo produttivo. È questa la scuola del futuro che vogliamo realizzare, capace di offrire ai giovani una valida preparazione e concrete possibilità di lavoro”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Le risorse, già stanziate lo scorso 30 maggio con decreto del Ministro, vengono assegnate a seguito di avviso pubblico che ha interessato sia istituti statali sia istituti paritari non commerciali.