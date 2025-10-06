Puglia protagonista alla fiera internazionale del Turismo a Rimini

Cresce l’interesse internazionale per la destinazione Puglia e crescono anche gli spazi nei quali la Regione Puglia con Pugliapromozione accoglierà il pubblico esclusivamente professionale della manifestazione fieristica TTG di Rimini, da mercoledì 8 a venerdì 10 ottobre.

La Regione Puglia presenterà tutta l’offerta dei suoi Prodotti turistici nel Padiglione/ Hall C7 – Italia, Stand n° 427-514, in 270 mq in cui saranno allestite quattro aree per lo svolgimento del fitto calendario di attività previste. Si tratta dell’Area Infopoint, dell’Area B2B, dell’Area Meeting e Networking, dell’Area Food & Wine.

Il cuore pulsante, e l’Area con la maggiore ampiezza, sarà quella dei B2B in cui ci saranno le 48 postazioni con 75 imprese del turismo pugliese, tra le quali un Consorzio e otto gruppi Alberghieri, che hanno aderito attraverso il DMS Puglia. È nello Stand della Regione Puglia, che quest’anno ha aggiunto ulteriori 20 mq, che si terranno gli incontri delle aziende pugliesi con gli operatori esclusivamente professionali e i buyer internazionali del TTG, secondo un’agenda prefissata di appuntamenti.

Spazio alle nuove idee nello Stand della Regione Puglia con 12 partecipanti tra Startup del turismo e spazi rigenerati a vocazione turistica, promossi rispettivamente nell’ambito delle misure “Percorsi d’Impresa” e “Luoghi Comuni”: due interventi delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, che accompagnano giovani realtà imprenditoriali e progettuali nello sviluppo di un turismo innovativo e territoriale.

Nell’Area Meeting e Networking ci saranno gli incontri sulla Travel Industry organizzati dall’ARET Pugliapromozione ed uno spazio di 40 sedute modulabili per chi, dopo gli incontri con gli operatori pugliesi, vorrà fermarsi a lavorare con il pc.

A completamento ci sarà l’Area Puglia for Foodies, dedicata alla degustazione delle eccellenze pugliesi con accesso riservato a operatori pugliesi, buyer, media e istituzioni.

La conferenza stampa per la presentazione della “ Puglia turistica nel 2025: dati, impatti e opportunità” si terrà, nello Stand Puglia, giovedì 9 ottobre alle ore 11 . Si tratta di dati censuari dell’Osservatorio Turistico Pugliapromozione, che fanno parte della rilevazione ISTAT sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, che verranno illustrati da:

– Gianfranco Lopane – Regione Puglia, assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica

– Aldo Patruno – Regione Puglia, direttore Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio

– Luca Scandale – ARET Pugliapromozione, direttore generale

– Mara Maggiore – ARET Pugliapromozione, responsabile Osservatorio Regionale del Turismo

– Roberta Garibaldi – Associazione italiana turismo enogastronomico, presidente

– Nicola Ianuale – Questlab SRL, amministratore delegato