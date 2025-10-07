Arrestato latitante nel Foggiano, era tra i più pericolosi d’Italia

È finita nella notte la latitanza di Loreto Gesualdo, considerato uno dei criminali più pericolosi del Foggiano. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia con il supporto delle teste di cuoio del Gis, che hanno fatto irruzione nel suo covo alla periferia della città.

Gesualdo è stato sorpreso nel sonno, svegliato dalle esplosioni controllate che hanno accompagnato l’ingresso delle forze speciali all’interno dell’edificio. Il blitz è arrivato al termine di mesi di indagini serrate, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, guidata dal procuratore Roberto Rossi, che aveva localizzato il nascondiglio del latitante solo pochi giorni fa.Il nome di Gesualdo era da tempo inserito nell’elenco dei ricercati più pericolosi d’Italia, legato agli ambienti criminali del Foggiano e già destinatario di diversi provvedimenti giudiziari.