Spaccio di droga, 6 indagati nella Bat: “Usavano anche 4 minorenni”

L'operazione dei carabinieri

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Ottobre 2025 - 07:28
Il GIP del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani.

Circa 50 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani – supportati da personale del 6° Nucleo Elicotteri, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dal Nucleo cinofili di Modugno – nella città di Andria, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, stanno dando esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trani – su richiesta della Procura della Repubblica di Trani- nei confronti di 6 indagati.

I reati contestati sono di detenzione, spaccio con l’aggravante di essersi avvalsi di quattro minorenni.

 

