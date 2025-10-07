MARTEDì, 07 OTTOBRE 2025
Bari, “La vera cura è l’amore”: raccolta fondi per “donare un sorriso” ai bimbi malati

Obiettivo è raccogliere fondi entro Natale per doni da consegnare ai bambini del reparto oncologico dell’Ospedale di Bari

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Ottobre 2025 - 15:04
Due ragazzi di Bari con un unico obiettivo, donare un sorriso ai bimbi malati. Doni, regali per Natale e per farlo chiedono aiuto a chi può farlo. Al momento hanno raccolto circa 600 euro, ma la metà dei 1600 euro è ancora lontana. “Siamo Francesco Gelao e Rebecca Stradiotti – scrivono sulla loro richiesta pubblicata su gofundme –  due ragazzi di Bari con un sogno semplice ma pieno di amore: regalare un sorriso ai bambini che stanno affrontando la battaglia più difficile di tutte, quella contro il tumore.

Entrambi  – spiegano – sappiamo cosa significa vivere la malattia, affrontare le paure, i giorni in ospedale, le attese e le speranze. Sappiamo cosa vuol dire sentirsi fragili… ma anche quanto possa fare la differenza un piccolo gesto, una parola gentile o un dono inaspettato.

Per questo, vogliamo trasformare la nostra esperienza in qualcosa di bello, che possa portare un po’ di luce e calore a chi oggi sta lottando.

Il nostro obiettivo è raccogliere fondi entro Natale per poter acquistare doni, giochi, e piccole sorprese da consegnare personalmente ai bambini del reparto oncologico dell’Ospedale di Bari. Vogliamo incontrarli, abbracciarli, farli ridere, farli sentire bambini e non solo pazienti.

Non siamo una grande associazione, non abbiamo sponsor o fondi pubblici: siamo solo due ragazzi che hanno deciso di restituire un po’ del bene ricevuto e di ricordare a tutti che la speranza non si spegne mai.

Ogni contributo, anche piccolo, può fare una differenza reale. Può trasformarsi in un sorriso, in un abbraccio, in un momento di gioia per chi ne ha più bisogno. Grazie di cuore a chi ci aiuterà a realizzare questo sogno.  Perché la vera cura, a volte, è l’amore”.

