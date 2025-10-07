Storia a lieto fine: ritrovato l’ottantenne scomparso nelle campagne di Altamura

Una notizia a lieto fine. Stamattina intorno alle ore 12 i Vigili del Fuoco di Bari in sinergia con i colleghi della regione Campania in particolare il nucleo elicotteri di Salerno e i Sapr (i droni) della regione Campania con l’ausilio anche della Protezione Civile, della Polizia Locale , dei Carabinieri e dei volontari dell’Associazione Anpana, hanno ritrovato l’uomo ottantenne allontanatosi ieri sera intorno alle ore 23 spontaneamente nelle campagne del comune di Altamura. Le operazioni di ricerca sono durate tutta la notte. L’anziano riferiscono i parenti era affetto da amnesie e poteva trovarsi in difficoltà. Finalmente è stato ritrovato pochi minuti fa e affidato ai sanitari in discrete condizioni di salute.