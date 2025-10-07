MARTEDì, 07 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,261 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,261 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Storia a lieto fine: ritrovato l’ottantenne scomparso nelle campagne di Altamura

Le operazioni di ricerca sono durate tutta la notte

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Ottobre 2025 - 14:50
Immagine WhatsApp 2025-10-07 ore 14.12.10_96a5380f
  • 54 sec
villaggiodelgusto.com

Una notizia a lieto fine. Stamattina intorno alle ore 12 i Vigili del Fuoco di Bari in sinergia con i colleghi della regione Campania in particolare il nucleo elicotteri di Salerno e i Sapr (i droni) della regione Campania con l’ausilio anche della Protezione Civile, della Polizia Locale , dei Carabinieri e dei volontari dell’Associazione Anpana, hanno ritrovato l’uomo ottantenne allontanatosi ieri sera intorno alle ore 23 spontaneamente nelle campagne del comune di Altamura. Le operazioni di ricerca sono durate tutta la notte. L’anziano riferiscono i parenti era affetto da amnesie e poteva trovarsi in difficoltà. Finalmente è stato ritrovato pochi minuti fa e affidato ai sanitari in discrete condizioni di salute.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Recupero e riciclo di pennette iniettive...

Su proposta dell’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino,...
- 7 Ottobre 2025
Dalla città

Bando “Strade vive” per animare i...

L’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli rende...
- 7 Ottobre 2025
Sport

Euz II è ancora campione del...

Euz II è ancora una volta campione del mondo nella classe...
- 7 Ottobre 2025
Attualità

Bari, studenti in mobilitazione per la...

L’Università non può restare neutrale di fronte a quanto accade a...
- 7 Ottobre 2025