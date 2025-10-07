Forte vento a Bari, chiusi cimiteri e parchi cittadini. Lo rende noto la ripartizione Patrimonio evidenziando che oggi il cimitero monumentale di Bari e quelli delle ex frazioni resteranno chiusi, in via precauzionale, a causa del forte vento. Per la stessa ragione, resteranno chiusi anche i parchi e i giardini cittadini. Per la giornata di oggi è prevista allerta gialla per maltempo. Sono in arrivo precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Venti localmente forti settentrionali, con raffiche di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.
Forte vento a Bari, chiusi cimiteri e parchi
Per oggi è prevista allerta gialla su tutta la Puglia
