MARTEDì, 07 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,244 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,244 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Forte vento a Bari, chiusi cimiteri e parchi

Per oggi è prevista allerta gialla su tutta la Puglia

Pubblicato da: redazione | Mar, 7 Ottobre 2025 - 09:05
piazza Garibaldi
  • 48 sec
villaggiodelgusto.com

Forte vento a Bari, chiusi cimiteri e parchi cittadini. Lo rende noto la ripartizione Patrimonio evidenziando che oggi il cimitero monumentale di Bari e quelli delle ex frazioni resteranno chiusi, in via precauzionale, a causa del forte vento. Per la stessa ragione, resteranno chiusi anche i parchi e i giardini cittadini. Per la giornata di oggi è prevista allerta gialla per maltempo. Sono in arrivo precipitazioni  da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Venti localmente forti settentrionali, con raffiche di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Bari, sport a San Pio ancora...

"Da settimane, i ragazzi del 5° Municipio di Bari si allenano...
- 7 Ottobre 2025
Dalla città

Bari, allestito cantiere in piazza Risorgimento:...

Dopo l'avvio del cantiere per la pedonalizzazione di via Manzoni dai...
- 7 Ottobre 2025
Primo Piano

Flotilla, atteso per oggi il rientro...

È tornato ieri sera in Italia Tony La Piccirella, l’attivista barese...
- 7 Ottobre 2025
Dalla città

Bari, rifiuti in strada: la denuncia...

"Ancora una volta constatiamo come l’amministrazione comunale si dimostri distante dai...
- 7 Ottobre 2025