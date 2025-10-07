Bari, rifiuti in strada: la denuncia dal Municipio II

“Ancora una volta constatiamo come l’amministrazione comunale si dimostri distante dai reali bisogni dei cittadini. La mancata e inefficiente raccolta differenziata sta generando gravi disagi, trasformando interi quartieri del Municipio 2 in luoghi dove degrado e incuria prevalgono”. La denuncia è del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al municipio II.

“A peggiorare ulteriormente la situazione, proprio in questi giorni è arrivata nelle case dei baresi la TARI, una tassa sempre più pesante e insopportabile per le famiglie, che non trova però riscontro in un servizio adeguato. È comprensibile e legittima, quindi, la rabbia dei cittadini che si vedono costretti a pagare di più per ricevere sempre meno”, continua la nota.

“Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2 continuerà a denunciare queste gravi inefficienze e a chiedere con forza che l’Amministrazione dia finalmente risposte concrete, garantendo un servizio di raccolta degno di una città che merita rispetto e decoro”.