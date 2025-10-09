Bari celebra i 90 anni di Pino Pascali, un tributo al “selvaggio bambino” dell’arte contemporanea

La città di Bari si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri, Pino Pascali, in occasione dei 90 anni dalla nascita. Lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 17, l’Aula Magna “Aldo Cossu” del Palazzo Ateneo ospiterà l’evento “Pascali 90 – L’eterno selvaggio bambino”, promosso dall’Aps Incontri, per ricordare l’artista pugliese nato nel capoluogo nel 1935 e cresciuto tra le suggestioni di Polignano a Mare, terra d’origine dei suoi genitori.

Considerato una delle figure più visionarie dell’arte contemporanea italiana, Pascali ha trasformato il Mediterraneo in linguaggio, materia e gioco. Bari e la Puglia, la sua luce e i suoi paesaggi, sono sempre stati parte integrante del suo immaginario. L’iniziativa mira proprio a rafforzare il legame tra l’artista e la città, invitando cittadini e appassionati a riscoprire la sua ironia, la sua energia creativa e il suo rapporto profondo con la natura e l’infanzia.

Al centro della serata sarà proiettato il film-documentario “Pino Pascali – L’anima mia che con la morte parla”, realizzato nel 1982 da Santa Fizzarotti Selvaggi con la sceneggiatura di Angela Campanella e la collaborazione di Valentina Bonomo. Girato nella casa di famiglia a Polignano a Mare, alla presenza dei genitori dell’artista, il film restituisce immagini rare e intime: oggetti personali, bozzetti scenografici e opere d’arte come La Trappola, esposta alla Galleria Carrieri di Martina Franca. Un documento prezioso, custodito nell’Archivio Incontri-TPE, che nel 2019 ha ricevuto il premio “Arte senza confini” dal Centre Culturel du Monde Byzantin.

“Non è solo una cronaca visiva – spiegano gli organizzatori – ma una memoria viva, un viaggio nel tempo sospeso in cui la voce dell’artista sembra ancora risuonare tra le sue stanze e i suoi materiali”.

Dopo i saluti di Alessandra Lopez, presidente del Municipio 2 di Bari, interverranno Angela Campanella, regista e documentarista, Costantino Foschini, giornalista e regista, Giancarlo Liuzzi, presidente dell’Aps Incontri e responsabile dell’Archivio Incontri-TPE, Santa Fizzarotti Selvaggi, critica d’arte e scrittrice, e l’artista Francesco Schiavulli, da sempre ispirato dall’opera di Pascali.

A moderare l’incontro sarà Michele Cristallo, giornalista e scrittore, mentre Gianfranco Liuzzi leggerà un brano tratto dal volume “Pino Pascali – Io sono un bambino selvaggio” (1983, ristampa 2018), firmato da Fizzarotti Selvaggi e Bonomo. Con “Pascali 90”, Bari non celebra soltanto un anniversario, ma riporta in vita lo spirito libero di un artista che trasformò il gioco in arte e la materia in poesia. Un omaggio che vuole ricordare, attraverso immagini e parole, l’eterno dialogo di Pascali con la terra, l’acqua e la memoria — i tre elementi che continuano a fare della sua opera un respiro ancora vivo nel presente.