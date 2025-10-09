GIOVEDì, 09 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,306 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,306 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Molfetta, sequestrata un’azienda edile: nei guai per rifiuti sospetti

“Abbandonate tonnellate di materiali su terreni privati”

Pubblicato da: redazione | Gio, 9 Ottobre 2025 - 14:47
guardia di finanza bari
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

La Guardia di Finanza di Bari, insieme alla Polizia Metropolitana, ha posto sotto sequestro un’intera azienda di Molfetta operante nel settore dei lavori edili. L’operazione è scattata su disposizione del Gip del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura, dopo un’indagine che ha fatto emergere presunte irregolarità nella gestione dei rifiuti provenienti da attività di demolizione e costruzione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’impresa avrebbe abbandonato su terreni privati oltre 35 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, senza seguire le procedure previste dal Testo unico ambientale. Le attività di monitoraggio, condotte anche grazie all’uso di fototrappole, hanno documentato i movimenti sospetti e portato alla scoperta di tre aree utilizzate come discariche abusive.

Il provvedimento ha riguardato non solo i terreni e i locali dell’azienda, ma anche i beni aziendali per un valore complessivo stimato in oltre 100 mila euro. Risultano indagati il rappresentante legale della società, un dipendente e la stessa impresa, alla quale vengono contestate violazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Contestualmente al sequestro, il giudice ha nominato un amministratore giudiziario per la gestione temporanea della società.

L’operazione – frutto di un lavoro congiunto tra la Guardia di Finanza e la Polizia Metropolitana – si inserisce nel più ampio impegno delle autorità per il contrasto alle attività illecite che danneggiano l’ambiente e la salute dei cittadini. “Il territorio metropolitano è una risorsa da tutelare – sottolineano gli inquirenti – e la lotta agli smaltimenti abusivi è fondamentale per preservarlo”.﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bambini e smartphone, dati preoccupanti in...

Tablet accesi accanto al seggiolone, cartoni animati sullo smartphone per calmare...
- 9 Ottobre 2025
Attualità

Tornano le giornate FAI d’autunno, palazzi...

Torna uno degli appuntamenti più amati dagli italiani: le Giornate FAI...
- 9 Ottobre 2025
Cultura

Bari celebra i 90 anni di...

La città di Bari si prepara a rendere omaggio a uno...
- 9 Ottobre 2025
Dalla città

Bari riorganizza le scuole d’infanzia: ok...

La giunta comunale di Bari ha approvato le linee di indirizzo...
- 9 Ottobre 2025