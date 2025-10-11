SABATO, 11 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
Cabtutela.it

Droga, cinque arresti nel Barese: un immobile usato per lo stoccaggio degli stupefacenti

L'operazione nella notte

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Ottobre 2025 - 12:26
Un immobile disabitato, senza utenze e nascosto nei vicoli del centro storico di Bitonto (Ba), trasformato – secondo gli investigatori – in una base di stoccaggio e confezionamento di droga. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Modugno e della stazione di Bitonto durante un blitz scattato in vico Fiorito, dove 5 persone sono state arrestate in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. All’interno dell’abitazione sono stati sorpresi Emilio Beli, 24 anni, e Francesco Pazienza, 24 anni, entrambi di Bitonto, mentre altre tre persone sono state fermate nelle immediate vicinanze durante la cinturazione della zona. Secondo quanto ricostruito, i primi due avrebbero gestito materialmente la droga all’interno dell’appartamento, mentre gli altri tre fungevano da supporto logistico all’esterno. Nel corso dell’operazione i militari hanno rinvenuto cocaina, hashish e marijuana, già suddivise in numerose dosi e nascoste in buste della spesa pronte per essere distribuite. Il quantitativo complessivo supera i 250 grammi di stupefacente, tra cui una variante resinosa di marijuana. Sequestrati anche 500 euro in contanti, un bilancino di precisione e fogli manoscritti con appunti di contabilità e nomi, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio. In una busta sono stati trovati anche elastici identici a quelli usati per legare mazzette di denaro.  Ne dà notizia l’Agi.

