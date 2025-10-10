Maxi sequestro di droga a Bari, spunta anche la nuova “Wax”: tre arresti

Controlli serrati dei Carabinieri della Compagnia di Triggiano hanno portato, nei giorni scorsi, a tre arresti per detenzione di sostanze stupefacenti e al sequestro di circa 13 chili di droga tra hashish, marijuana, cocaina e una nuova sostanza nota come “Wax”, ribattezzata anche “miele dello sballo”.

Le operazioni, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile con il supporto delle pattuglie sul territorio, hanno riguardato veicoli, persone e abitazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Nel corso dei controlli, i militari hanno scoperto circa 2 chili di hashish e 300 grammi di cocaina nascosti in barattoli di caffè e riso nell’abitazione di un 73enne pregiudicato della zona. Un 19enne di Acquaviva delle Fonti è stato fermato con 10 grammi di hashish occultati nella scarpa sinistra: la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un ulteriore chilo di droga nascosto in una federa di cuscino. Infine, un 43enne originario di Bari custodiva 9 chili di hashish all’interno di una borsa termica collocata nel frigorifero della cameretta e altri 250 grammi di cocaina in cucina.

Tra le sostanze sequestrate è comparsa anche la cosiddetta “droga gialla” o “Wax”, un estratto della cannabis ad altissimo contenuto di principio attivo (THC), ritenuto particolarmente pericoloso per gli effetti nocivi sul sistema nervoso. La maggior parte dello stupefacente era già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. I tre uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga predisposte dall’Arma in tutta la provincia di Bari. Gli arresti, al momento, si trovano nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in sede processuale, nel rispetto del contraddittorio e della presunzione di innocenza.