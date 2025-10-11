Bari, ladro ripreso dalle telecamere: la denuncia social dei proprietari

Non è iniziata proprio sotto i migliori auspici l’avventura di Funny Yummy, la nuova attività commerciale di Bari specializzata in gadget, snack e bevande asiatiche. Aperta da appena una settimana in via Nicolai, l’esercizio ha già dovuto fare i conti con il suo primo episodio di furto.

A renderlo noto è stato lo stesso negozio sui social network, con un messaggio chiaro e diretto a corredo di un video e una foto che immortalano l’uomo:﻿«Caro signor, vediamo che si è dimenticato di pagarci. Entro domenica se non torna per saldare il conto procederemo con la denuncia per furto».

Le immagini di sicurezza, pubblicate dal negozio, mostrano chiaramente un uomo in completo jeans aggirarsi tra gli scaffali e infilare alcuni prodotti in vendita in una busta di cartone, con un gesto furtivo e ben calcolato. Il video, oltre a documentare l’episodio, è servito anche come monito per chi pensasse di approfittare della giovane attività.