SABATO, 11 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,348 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,348 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, ladro ripreso dalle telecamere: la denuncia social dei proprietari

“Entro domenica torna a pagare o denunceremo il furto”

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Ottobre 2025 - 15:54
Foto funny yummu
  • 16 sec
villaggiodelgusto.com

Non è iniziata proprio sotto i migliori auspici l’avventura di Funny Yummy, la nuova attività commerciale di Bari specializzata in gadget, snack e bevande asiatiche. Aperta da appena una settimana in via Nicolai, l’esercizio ha già dovuto fare i conti con il suo primo episodio di furto.

A renderlo noto è stato lo stesso negozio sui social network, con un messaggio chiaro e diretto a corredo di un video e una foto che immortalano l’uomo:﻿«Caro signor, vediamo che si è dimenticato di pagarci. Entro domenica se non torna per saldare il conto procederemo con la denuncia per furto».

Le immagini di sicurezza, pubblicate dal negozio, mostrano chiaramente un uomo in completo jeans aggirarsi tra gli scaffali e infilare alcuni prodotti in vendita in una busta di cartone, con un gesto furtivo e ben calcolato. Il video, oltre a documentare l’episodio, è servito anche come monito per chi pensasse di approfittare della giovane attività.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Più richieste d’aiuto tra i giovani?...

Con il ritorno a scuola, l’Associazione Meter richiama l’attenzione sull’aumento dei...
- 11 Ottobre 2025
Economia

Rincari d’autunno per alimentari. Spesa per...

Proseguono i forti rincari dei prezzi dei generi alimentari, al punto...
- 11 Ottobre 2025
Economia

Quadro preoccupante del commercio: vendite ancora...

Vendite al dettaglio ancora in calo e consumi delle famiglie in...
- 11 Ottobre 2025
Attualità , Eventi

Bari e Bitonto: musei in festa...

Educare i più piccoli alla bellezza, alla natura e alla spiritualità...
- 11 Ottobre 2025