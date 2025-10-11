SABATO, 11 OTTOBRE 2025
Rincari d’autunno per alimentari. Spesa per cibi e bevande sale di 347 euro a famiglia

L'analisi di Assoutenti

Pubblicato da: redazione | Sab, 11 Ottobre 2025 - 14:23
Proseguono i forti rincari dei prezzi dei generi alimentari, al punto che una famiglia con due figli solo per bere e mangiare deve mettere oggi in conto una maggiore spesa da +347 euro annui rispetto al 2024. Lo afferma Assoutenti, che esprime preoccupazione per i dati Istat sull’inflazione diffusi oggi.

“Gli italiani stanno affrontando una stangata silenziosa – spiega il presidente Gabriele Melluso – Mentre l’inflazione si mantiene stabile al +1,6%, alcuni comparti chiave per le famiglie registrano prezzi in sensibile ascesa. E’ il caso degli alimentari, il cui trend appare in forte crescita anche a settembre, registrando un +3,8% su anno, con punte del +4,8% per gli alimentari non lavorati”.

“In termini di spesa, ciò equivale ad un aggravio da +347 euro annui per una famiglia con due figli, mentre se si considera la generalità dei consumatori, la stangata alimentare complessiva raggiunge in Italia i 6,2 miliardi di euro su base annua. Una situazione che preoccupa perché si tratta di beni primari di cui i cittadini non possono fare a meno, i cui aumenti incidono sulla capacità di spesa delle famiglie erodendo i redditi e cambiando profondamente le abitudini alimentari degli italiani. L’appello al governo è quello di rimettere mano al potere d’acquisto delle famiglie italiane che da anni non riparte, mentre nel resto d’Europa redditi, capacità di spesa e salari crescono in maniera costante” – conclude Melluso.

