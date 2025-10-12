Bari, da domani parte il cantiere del Brt dai capolinea di via Di Maratona e via Aquilino

Partiranno domani, lunedì 13 ottobre i lavori previsti per la realizzazione della “linea Verde” nell’ambito del progetto BRT – Bus Rapid Transit, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU – Trasporto Rapido di Massa – Misura M2C2 – Inv 4.2 del PNRR, dell’importo complessivo di € 159.171.170,07.

Le attività propedeutiche alla realizzazione della linea Verde sono partite la scorsa estate dall’allestimento delle aree di cantiere in via di Maratona (in prossimità delle Piscine Comunali), che diventerà uno dei tre capolinea del BRT, dove si attesteranno la linea Blu e la linea Verde, e due aree in via Caldarola e via di Vittorio. Nello specifico, l’area di via di Maratona sarà uno dei nodi di scambio intermodale in cui arriveranno anche alcune delle nuove linee del trasporto pubblico locale “ordinario” che circoleranno nei quartieri San Paolo, Santo Spirito, Palese, San Girolamo.

L’intervento in via di Maratona riguarda un’area di 9150 metri quadri, nel tratto compreso tra via Verdi e l’accesso carrabile allo stadio della Vittoria, e prevede la sistemazione e il rifacimento dei marciapiedi perimetrali con la creazione delle sezioni di ingresso e uscita degli autobus. All’interno saranno realizzati quattro stalli per la fermata degli autobus BRT e 12 stalli per autobus a servizio del TPL. L’attuale pavimentazione sarà totalmente sostituita. L’area ospiterà, inoltre, un edificio di servizio per gli autisti Amtab e due aree di parcheggio per le auto, e sarà organizzata con nuove piantumazioni di alberi, segnaletica verticale e orizzontale.

Il primo cantiere partirà, dunque, dalle due estremità della linea Verde (via di Maratona e via Aquilino) e proseguirà lungo tutto il percorso per cantieri più piccoli, avvisando per tempo i cittadini sulle zone interessate dai lavori. Per quanto riguarda i cantieri delle altre tre linee (Lilla, Rossa e Blu), si attende il completamento del procedimento di verifica, di modo da approvare i rispettivi progetti esecutivi e partire con i lavori entro metà novembre.

Restano però le perplessità da parte del comitato del “No” nel Municipio II che proprio la scorsa settimana ha chiesto rassicurazioni al sindaco Vito Leccese, minacciando di bloccare i lavori nel momento in cui non saranno garantiti abbastanza posti auto per residenti e commercianti, dopo che quelli attuali salteranno per la realizzazione dell’infrastruttura.