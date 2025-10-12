Bari, marciapiedi del centro tra buche e pericoli

A Bari partono i cantieri finanziati con il PNRR in via Argiro e via Manzoni, ma mentre la città guarda al futuro, i marciapiedi del centro restano un vero problema. A denunciare la situazione è stato un cittadino sui social, condividendo la foto di via De Rossi all’angolo con via Calefati, dove le condizioni del pavé mettono a rischio pedoni e passanti.

«Bari città sicura… ma marciapiedi fatiscenti ovunque!», scrive l’utente, ironizzando sulla paradossale contraddizione tra gli investimenti moderni e la realtà quotidiana. Secondo quanto riportato, in caso di cadute, spetterebbe al Comune risarcire i danni, un pensiero che fa sorridere amaramente chi ogni giorno cammina tra buche e mattonelle sconnesse.﻿