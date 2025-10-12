DOMENICA, 12 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,364 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,364 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Reel senza barriere: la traduzione simultanea che cambia il linguaggio dei social

La nuova frontiera di Meta

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Sab, 11 Ottobre 2025 - 21:06
rubrica bl24 (28)
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Immagina di scorrere il feed di Instagram e capire un video in giapponese, o ascoltare un creator messicano parlare nella tua lingua, senza sottotitoli, senza barriere.

Questa è la nuova frontiera di Meta, che sta sperimentando (e progressivamente distribuendo) una funzione di traduzione simultanea dei Reel in tempo reale.

Una tecnologia che promette di cancellare le frontiere linguistiche dei social, trasformando la comunicazione globale in qualcosa di più fluido, istantaneo e universale.

La nuova funzione di Meta sfrutta un sistema di intelligenza artificiale multimodale, capace di interpretare non solo le parole, ma anche il tono di voce, il labiale e il contesto visivo.

In pratica, l’AI “ascolta” il Reel, lo trascrive in tempo reale e lo traduce in diverse lingue, adattando persino l’accento e l’intonazione del creator.

Questa funzione apre le porte a una nuova inclusività digitale: contenuti finora confinati a una lingua o a un pubblico locale potranno ora raggiungere milioni di persone in tutto il mondo.

Un musicista italiano potrà essere ascoltato in inglese negli Stati Uniti, una travel blogger thailandese potrà farsi capire in Francia, e un docente universitario potrà spiegare in spagnolo le sue lezioni con un semplice click.

La traduzione simultanea dei Reel non è solo una funzione: è un ponte.
Un modo per rendere i social più empatici, più aperti e, paradossalmente, più umani.

Certo la traduzione simultanea può incontrare difficoltà con slang, dialetti o espressioni idiomatiche, rischiando talvolta di “appiattire” le sfumature culturali.

Ma la direzione è chiara: l’AI non vuole sostituire la lingua, bensì renderla accessibile a tutti.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

In Italia il consumo pro capite...

L’Italia non è solo il primo paese produttore ed esportatore della...
- 12 Ottobre 2025
Cultura

Bari, World Press Photo si trasferisce...

World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più importante al...
- 12 Ottobre 2025
Salute e Medicina

Polo Socio Sanitario di Prossimità a...

Negli spazi del Polo Socio Sanitario di Prossimità, in via Re...
- 12 Ottobre 2025
Tecnologia

Reel senza barriere: la traduzione simultanea...

Immagina di scorrere il feed di Instagram e capire un video...
- 12 Ottobre 2025