Giornate Fai d’Autunno: Il Palazzo della Provincia di Bari è il luogo più visitato d’Italia

Il Palazzo della Provincia di Bari, sede istituzionale della Città metropolitana, è risultato il luogo più visitato d’Italia in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, che si sono svolte nel fine settimana in oltre 350 città italiane, con l’apertura di circa 700 siti d’interesse storico e culturale.

Per la prima volta, l’edificio storico sul Lungomare Nazario Sauro, è stato aperto al pubblico nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano, registrando un’affluenza record di circa 7.500 visitatori tra cittadini, famiglie e turisti, in coda per diverse ore pur ammirare gli interni del Palazzo.

A completare la classifica nazionale dei siti più visitati al secondo posto c’è la Reggia e il Parco Ducale di Rivalta a Reggio Emilia e al terzo posto Palermo con Porta Nuova e la Cavallerizza del Comando Militare.

Durante il percorso i visitatori, accolti dal Sindaco metropolitano, dalla Delegazione Fai di Bari, da volontari e dal personale dell’Ente, hanno potuto ammirare luoghi solitamente non accessibili al pubblico, ma di grande pregio architettonico e storico, come lo Scalone monumentale, la Sala del Consiglio, la Sala Giunta, lo storico ascensore e gli uffici del Sindaco metropolitano e del Segretario generale, eccezionalmente aperti per l’occasione.

Ad accompagnare i visitatori sono stati i “Narratori FAI Bari”, professionisti dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari, gli studenti del Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e gli “Apprendisti Ciceroni” dei Licei “Quinto Orazio Flacco”, “Scacchi” e “Bianchi Dottula”.

Il Palazzo della Provincia di Bari fu realizzato tra il 1932 e il 1935 su progetto dell’ingegnere Luigi Baffa e dell’architetto Saverio Dioguardi, con l’obiettivo di ospitare la sede dell’Amministrazione provinciale e la Pinacoteca Provinciale, istituita nel 1928.

L’edificio, esempio significativo del monumentalismo eclettico tipico degli anni Trenta, si distingue per la facciata in pietra di Trani, le finestre a croce guelfa e il porticato con colonne in granito rosso, elementi che contribuiscono a renderlo uno dei simboli architettonici più rappresentativi della città.

Il boom di visitatori registrato durante le Giornate FAI ha avuto ripercussioni positive anche sulla Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto”, situata al quarto piano del Palazzo, che ha quadruplicato nel fine settimana il numero di accessi al museo.