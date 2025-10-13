Il gelato per celebrare la Puglia: il nuovo gusto “caciocavallo e fico caramellato”

Nella giornata di oggi la gelateria barese Gasperini ha lanciato una nuova creazione che celebra la Puglia più autentica e tradizionale, il gusto “Caciocavallo e Fico caramellato”.

La storica gelateria, nata nel 1936 e ormai punto di riferimento dell’artigianato del gusto con sedi a Bari e Monopoli, ha voluto in questo modo omaggiare il Tacco d’Italia, tra memoria contadina e creatività moderna, proponendo un incontro di contrasti e armonie, dove la sapidità del caciocavallo, simbolo delle masserie pugliesi, incontra la dolce intensità del fico caramellato.

“Caciocavallo e Fico caramellato” è un viaggio sensoriale che unisce la forza della tradizione contadina alla curiosità di chi ama innovare, riportando nel cono e nella coppetta la storia e i sapori più autentici della Puglia. Un gusto che nasce da un lungo lavoro di ricerca e sperimentazione: l’idea di fondere un ingrediente tipico del mondo salato con la morbidezza del gelato artigianale è frutto di settimane di prove, assaggi e bilanciamenti fino a trovare l’equilibrio perfetto tra cremosità, aroma e memoria.

“Questo gusto – si legge in una nota – è un omaggio audace e raffinato alla tradizione gastronomica pugliese, capace di trasformare il gelato in un’esperienza sensoriale e sorprendente. Il caciocavallo, formaggio stagionato dal sapore deciso e leggermente piccante, viene lavorato con maestria per ottenere una crema vellutata che conserva la sua identità senza sovrastare. A bilanciare questa intensità ci pensa il fico caramellato, dolce e profumato, che aggiunge una nota fruttata e avvolgente, creando un contrasto armonico e intrigante. Un gusto che non è solo un gelato, ma una narrazione del territorio, un viaggio nei sapori della Puglia. Pensato per palati curiosi e amanti delle sperimentazioni, “Caciocavallo e Fico caramellato” si presta ad essere gustato da solo o abbinato ad altri ingredienti, sfidando le convenzioni e dimostrando che il gelato può essere anche salato, complesso e sofisticato”.