MERCOLEDì, 15 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,434 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,434 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Forza Italia attacca Decaro: “Passeggiate nei boschi mentre gli ulivi muoiono”

«Mentre gli ulivi continuano a morire, lui sceglie selfie e forestazione», denunciano i consiglieri di Forza Italia

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Ottobre 2025 - 15:02
foto cia
  • 19 sec
villaggiodelgusto.com

Nuovo affondo politico in vista delle elezioni regionali. A scagliarsi contro Antonio Decaro, candidato presidente del centrosinistra, sono i consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Antonio Raone e Massimiliano Stellato, che criticano duramente la scelta dell’ex sindaco di Bari di dedicarsi alla “forestazione regionale” durante una visita nella foresta di Mercadante.

Secondo gli azzurri, mentre la Puglia fa ancora i conti con la devastazione causata dalla Xylella — con milioni di ulivi ormai distrutti — Decaro avrebbe preferito “una scampagnata tra i pini” piuttosto che un sopralluogo nelle campagne del Salento, dove il batterio ha lasciato un deserto agricolo e sociale.

«La Puglia non ha bisogno di nuove passerelle nel verde, ma di soluzioni concrete per ricostruire un patrimonio distrutto e rilanciare la nostra agricoltura», sottolineano i consiglieri. E con un tono ironico aggiungono: «Noi non facciamo passeggiate a caccia di funghi, ma continuiamo a concentrarci sui veri problemi e sulle soluzioni».﻿

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

La Puglia alla Frankfurter Buchmesse 2025:...

Il sistema editoria pugliese alla Frankfurter Buchmesse, la principale fiera del...
- 15 Ottobre 2025
Cronaca

Palese, rifiuti abbandonati in strada: scoperto...

Sacchi neri pieni di rifiuti lasciati in strada e il sospetto...
- 15 Ottobre 2025
Attualità

Bari, Via Argiro si accende di...

Via Argiro si accende di nuova luce.﻿Le installazioni luminose finanziate dal...
- 15 Ottobre 2025
Attualità

Bari, torna il Vintage Market con...

Il Vintage Market Bari festeggia la sua 12ª edizione con un...
- 15 Ottobre 2025