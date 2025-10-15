Forza Italia attacca Decaro: “Passeggiate nei boschi mentre gli ulivi muoiono”

Nuovo affondo politico in vista delle elezioni regionali. A scagliarsi contro Antonio Decaro, candidato presidente del centrosinistra, sono i consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Antonio Raone e Massimiliano Stellato, che criticano duramente la scelta dell’ex sindaco di Bari di dedicarsi alla “forestazione regionale” durante una visita nella foresta di Mercadante.

Secondo gli azzurri, mentre la Puglia fa ancora i conti con la devastazione causata dalla Xylella — con milioni di ulivi ormai distrutti — Decaro avrebbe preferito “una scampagnata tra i pini” piuttosto che un sopralluogo nelle campagne del Salento, dove il batterio ha lasciato un deserto agricolo e sociale.

«La Puglia non ha bisogno di nuove passerelle nel verde, ma di soluzioni concrete per ricostruire un patrimonio distrutto e rilanciare la nostra agricoltura», sottolineano i consiglieri. E con un tono ironico aggiungono: «Noi non facciamo passeggiate a caccia di funghi, ma continuiamo a concentrarci sui veri problemi e sulle soluzioni».﻿