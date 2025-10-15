“Grossi topi” a passeggio a Bari vecchia: “Proprio vicino a San Nicola”

Sono anni che i residenti di Bari vecchia denunciano la grave situazione igienico – sanitaria, ma soprattutto l’emergenza “topi”, i ratti di notevoli dimensioni, che escono e passeggiano tranquillamente per le stradine del borgo Antico. Questa volta è stato “avvistato” nei pressi della Basilica. “Quando ho scattato queste foto – spiega quindi un cittadino sul gruppo “Sei di Bari vecchia se…”- era pomeriggio, erano le 17e30. Non è possibile passeggiare nelle vicinanze di San Nicola e vedere topi. Caro Sindaco serve una derattizzazione”.

Le denunce dei residenti del borgo negli anni si sono susseguite. I “grossi animali” infatti circolano tranquillamente alla presenza di tante persone. Tutto questo, da tempo, rende per loro la situazione “difficile ed insopportabile”, anche perché chiedono da tempo una derattizzazione ed una disinfestazione dei tombini di fogna con la messa in opera di calce bianca che disinfetta. Tante le risposte dei cittadini al post pubblicato sui social: “Sindaco si faccia una passeggiata anche lei per capire la situazione”. E ancora: “Vogliamo vivere in una città decorosa, non camminare con i topi”.

Foto “Sei di Bari vecchia se”