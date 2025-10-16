Bari, proteste per lo spazzamento meccanizzato: “Restano i rifiuti”

La questione dei rifiuti resta al centro del dibattito anche politico. Ieri nella commissione consiliare presieduta dal consigliere Antonio Bozzo, sono stati auditi la presidente dell’Amiu, Antonella Lomoro, e il dirigente Amiu Nicola Scelsi.

I consiglieri hanno chiesto di individuare forme diverse dallo spazzamento meccanizzato. “I rifiuti restano – ha detto Bozzo – vengono solo spostati e certe volte finiscono anche davanti alle attivita commerciali”. L’Amiu sta quindi predisponendo un nuovo piano per lo spazzamento, reintroducendo quello manuale in alcune zone.

Si è in attesa anche della sistemazione dei cassonetti intelligenti che saranno azionati con tessera dai cittadini e permetteranno un maggiore controllo sulla qualità dei rifiuti differenziati. Saranno sistemati soprattutto nel Murattiano e nell’Umbeetino.

Infine si sta cercando di risolvere anche il problema dei cassonetti degli indumenti: la ditta incaricata ha incrementato i passaggi per gli svuotamenti. La quantità di indumenti gettati si è raddoppiata negli ultimi mesi raggiungendo le 100mila tonnellate.