Bari, proteste per lo spazzamento meccanizzato: “Restano i rifiuti”

L'Amiu sta predisponendo un nuovo piano per migliorare i servizi

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Ottobre 2025 - 11:33
amiu
  • 15 sec
villaggiodelgusto.com

La questione dei rifiuti resta al centro del dibattito anche politico. Ieri nella commissione consiliare presieduta dal consigliere Antonio Bozzo,  sono stati auditi la presidente dell’Amiu, Antonella Lomoro, e il dirigente Amiu Nicola Scelsi.

I consiglieri hanno chiesto di individuare forme diverse dallo spazzamento meccanizzato. “I rifiuti restano – ha detto Bozzo – vengono solo spostati e certe volte finiscono anche davanti alle attivita commerciali”. L’Amiu sta quindi predisponendo un nuovo piano per lo spazzamento, reintroducendo quello manuale in alcune zone.

Si è in attesa anche della sistemazione dei cassonetti intelligenti che saranno azionati con tessera dai cittadini e permetteranno un maggiore controllo sulla qualità dei rifiuti differenziati. Saranno sistemati soprattutto nel Murattiano e nell’Umbeetino.

Infine si sta cercando di risolvere anche il problema dei cassonetti degli indumenti: la ditta incaricata ha incrementato i passaggi per gli svuotamenti.  La quantità di indumenti gettati si è raddoppiata negli ultimi mesi raggiungendo le 100mila tonnellate.

