Bari, il teatro Piccini accoglie le stelle pugliesi della danza: sabato il gala

Il Gala Premio Danza al Piccinni III edizione & Serata di stelle pugliesi della danza

Pubblicato da: redazione | Ven, 17 Ottobre 2025 - 14:34
antonella albano (3)
  • 12 sec
villaggiodelgusto.com

Sabato 18 ottobre (ore 20.00) in programma a Bari il Gala Premio Danza al Piccinni III edizione & Serata di stelle pugliesi della danza. Il Gala è realizzato con la curatela di Altradanza, la direzione artistica di Domenico Iannone in collaborazione con ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza.

La “Serata di stelle pugliesi della danza” è a cura della Compagnia AltraDanza – direzione artistica Domenico Iannone e prevede Antonella Albano, prima ballerina del Teatro alla Scala, Antonello Sangirardi, Francesco Moro, Fratelli Costa, Stefania Mancini, Vito Pansini.

La serata, in fuori abbonamento, è nell’ambito della stagione teatrale e di danza “Umano Collettivo” del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture. Biglietti a partire da 7 euro.

MEMO: Silvio Orlando con Ciarlatani, di Pablo Remon, apre la stagione il 29 ottobre (a teatro fino al 2 novembre), raffinata commedia sul successo e il fallimento del mondo dello spettacolo.

