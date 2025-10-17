VENERDì, 17 OTTOBRE 2025
Puglia, impossibile prenotare visite mediche. Il portale della Regione in tilt

E' completamente irraggiungibile

Pubblicato da: redazione | Ven, 17 Ottobre 2025 - 10:55
sanita
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

E’ in tilt e quindi non funziona il portale ufficiale sanita.puglia.it, quello dove i cittadini dovrebbero trovare numeri utili, informazioni e servizi come il CUP online. E’ completamente irraggiungibile. Non funziona il Sist della medicina del territorio e le farmacie sono bloccate nell’operatività. A darne notizia anche Mario Conca, che scenderà in campo con Forza Italia alle prossime elezioni regionali.

“Parliamo dell’intera infrastruttura digitale della sanità pugliese, ferma al palo nel 2025. Ospedali bloccati, interventi d’elezione rinviati, impossibilità di gestire prenotazioni, referti, terapie o anche solo informazioni di base. Tutto in tilt. E pensare che questa “Ferrari” della sanità, come ama definirla Michele Emiliano parlando della sua Puglia, è stata affidata a società private che in vent’anni hanno incassato all’incirca 100 milioni di euro per la gestione dei sistemi informativi regionali. Ci parlano ogni giorno di privacy, ma intanto i dati sanitari dei pugliesi sono nelle mani di privati che spesso vanno giù come birilli, bloccando tutto e tutti.

È la solita storia, una sanità di facciata, fatta di conferenze stampa, passerelle e storytelling, ma incapace di garantire le basi minime del funzionamento digitale. Per sperimentarlo di persona è semplice, basta avere la sfortuna di stare male. In una regione che spende più di 9 miliardi l’anno in sanità, non è accettabile che un semplice guasto informatico paralizzi tutto il sistema, questo servizio di intelligence sanitaria dovrebbe essere gestito da una software house pubblica come una volta faceva Tecnopolis per la PA. Mi raccomando, votateli ancora, così potranno finire il lavoro con l’erede del sistema, il fariseo di Torre A Mare, quello che sale su un treno nuovo e non entra in pronto soccorso che fa acqua da tutte le parti”.

