Bari ricorda Pino Pascali, in Pinacoteca un omaggio all’artista

Domani, domenica 19 ottobre alle ore 10.30 la Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” ospiterà un appuntamento speciale del ciclo “Famiglie al Museo”, dedicato a Pino Pascali, tra i più amati artisti pugliesi, nel giorno del novantesimo anniversario della sua nascita.

L’evento, intitolato “Il racconto di Pino Pascali”, sarà condotto da Paolo Comentale, autore e attore di teatro per ragazzi, che presenterà il suo nuovo racconto “Il delfino e la sirena”, liberamente ispirato alla vita e all’immaginario poetico dell’artista. In questa occasione sarà svelata anche una marionetta inedita dedicata a Pascali, ideata e realizzata dallo stesso Comentale.

Il programma prevede poi una visita guidata animata tra le sale della Pinacoteca, con la possibilità di ammirare l’iconica installazione “9 mq di pozzanghere”, esempio emblematico della capacità di Pascali di trasformare materiali poveri in visioni sorprendenti. La mattinata si concluderà con un laboratorio creativo per bambini a cura dell’associazione “Mamamma”, che inviterà i più piccoli a disegnare e ideare la propria marionetta, in un percorso che unisce gioco e arte. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti (info: 080.5412420).

Foto repertorio