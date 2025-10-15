MERCOLEDì, 15 OTTOBRE 2025
La Puglia alla Frankfurter Buchmesse 2025: la principale fiera del libro internazionale

Dal 15 al 19 ottobre il sistema editoria pugliese vola a Francoforte

Pubblicato da: redazione | Mer, 15 Ottobre 2025 - 16:51
Frankfurt am Main, Hessen, Hesse, Deutschland, Germany. Frankfurter Buchmesse 2023.
  • 36 sec
villaggiodelgusto.com

Il sistema editoria pugliese alla Frankfurter Buchmesse, la principale fiera del libro internazionale per la compravendita dei diritti editoriali, in programma dal 15 al 19 ottobre a Francoforte. Le case editrici/marchi editoriali pugliesi Schena Service, Sfera, Salento Books, NP Studio, Kurumuny edizioni, Krill Studio e Services4media saranno presenti nello stand collettivo italiano realizzato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Associazione Italiana Editori grazie al sostegno della Regione Puglia nell’ambito delle attività di Parole a sistema, la linea d’intervento per lo sviluppo e la promozione del comparto dell’editoria pugliese attuata da Puglia Culture. All’interno del padiglione sarà inoltre presente il Consiglio Regionale della Puglia – Biblioteca Teca del Mediterraneo e venerdì 17 ottobre alle ore 14 è in programma “La Puglia fra memoria e futuro”. Il Consiglio Regionale della Puglia, rappresentato dal Segretario Generale dott.ssa Mimma Gattulli, presenterà i più recenti contributi della Collana editoriale “Leggi La Puglia”, nata con l’intento di valorizzare e promuovere l’identità culturale e storica del territorio regionale.

Frankfurter Buchmesse, fondata nel 1949, si svolge con cadenza annuale e nel 2024 ha registrato oltre 4.300 espositori provenienti da 92 Paesi, 115.000 visitatori e 7500 media accreditati.

