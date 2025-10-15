La Puglia alla Frankfurter Buchmesse 2025: la principale fiera del libro internazionale

Il sistema editoria pugliese alla Frankfurter Buchmesse, la principale fiera del libro internazionale per la compravendita dei diritti editoriali, in programma dal 15 al 19 ottobre a Francoforte. Le case editrici/marchi editoriali pugliesi Schena Service, Sfera, Salento Books, NP Studio, Kurumuny edizioni, Krill Studio e Services4media saranno presenti nello stand collettivo italiano realizzato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Associazione Italiana Editori grazie al sostegno della Regione Puglia nell’ambito delle attività di Parole a sistema, la linea d’intervento per lo sviluppo e la promozione del comparto dell’editoria pugliese attuata da Puglia Culture. All’interno del padiglione sarà inoltre presente il Consiglio Regionale della Puglia – Biblioteca Teca del Mediterraneo e venerdì 17 ottobre alle ore 14 è in programma “La Puglia fra memoria e futuro”. Il Consiglio Regionale della Puglia, rappresentato dal Segretario Generale dott.ssa Mimma Gattulli, presenterà i più recenti contributi della Collana editoriale “Leggi La Puglia”, nata con l’intento di valorizzare e promuovere l’identità culturale e storica del territorio regionale.

Frankfurter Buchmesse, fondata nel 1949, si svolge con cadenza annuale e nel 2024 ha registrato oltre 4.300 espositori provenienti da 92 Paesi, 115.000 visitatori e 7500 media accreditati.