Cucina, alleato della salute: in tavola il cavolo rosso

Ricco di vitamine e alleato della salute, in tavola oggi portiamo il cavolo rosso. Con il suo colore acceso, che oscilla tra il viola e il rubino, il cavolo rosso non è solo una meraviglia per gli occhi ma anche un concentrato di benessere. Appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, è un ortaggio che porta con sé una lunga tradizione in cucina, dall’Europa centrale al Mediterraneo, ed è oggi un ingrediente apprezzato sia per la sua versatilità sia per i suoi effetti salutari. Ma andiamo per gradi.

In primis il cavolo rosso è ricchissimo di antociani, i pigmenti naturali responsabili del suo colore brillante, che hanno un forte potere antiossidante: contrastano i radicali liberi e rallentano l’invecchiamento cellulare. È un’ottima fonte di vitamina C, alleata del sistema immunitario e utile per migliorare l’assorbimento del ferro. Contiene anche vitamina K, fondamentale per la salute delle ossa, e fibre che favoriscono la digestione e la regolarità intestinale.

Non va dimenticata la presenza di minerali come potassio, ferro e magnesio, che contribuiscono al buon funzionamento di cuore e muscoli. A basso contenuto calorico e con un indice glicemico ridotto, il cavolo rosso è ideale per chi segue un’alimentazione sana ed equilibrata. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Insalata di cavolo rosso, mele e noci

Lava e affetta sottilmente il cavolo rosso con una mandolina o un coltello ben affilato. Taglia una mela verde a fettine sottili e irrorala con qualche goccia di limone per non farla annerire. In una ciotola unisci cavolo e mele, aggiungi una manciata di noci tritate grossolanamente. Prepara un condimento con olio extravergine d’oliva, aceto di mele, sale e pepe. Versa il condimento sull’insalata, mescola e lascia riposare 10 minuti prima di servire.

Cavolo rosso stufato con cipolla e spezie

Taglia a listarelle il cavolo rosso e affetta sottilmente una cipolla rossa. In una casseruola scalda un filo d’olio, aggiungi la cipolla e falla appassire dolcemente. Unisci il cavolo e mescola bene. Sfuma con un bicchiere di vino rosso o di aceto di mele. Aggiungi sale, pepe e, se gradito, una punta di cumino o cannella per un tocco speziato. Copri con un coperchio e lascia stufare a fuoco dolce per circa 30 minuti, mescolando di tanto in tanto.