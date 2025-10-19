DOMENICA, 19 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,515 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,515 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Longevity Tech: la nuova frontiera del benessere

Il tempo come vera risorsa preziosa

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Ven, 17 Ottobre 2025 - 18:56
rubrica bl24 (30)
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

“Invecchiare bene” prima significava solo mangiare sano e fare attività fisica. Oggi, invece, la longevità ha un nuovo alleato: la tecnologia.
Longevity Tech, è il movimento che fonde scienza, AI e biohacking per un obiettivo ambizioso: vivere più a lungo, ma soprattutto vivere meglio.

Diverse Start Up stanno investendo miliardi per studiare come l’intelligenza artificiale possa rallentare l’invecchiamento cellulare, prevedere patologie e suggerire stili di vita su misura.
Nel frattempo, i wearable di nuova generazione, analizzano sonno, stress, battito cardiaco e temperatura corporea per stimare l’età biologica e indicare come riportarla “indietro”.

Tra i trend più forti del momento c’è il biohacking, ovvero la pratica di usare scienza, alimentazione e tecnologia per “hackerare” il proprio corpo. Dai sensori sottocutanei che misurano i livelli di glucosio in tempo reale alle app che tracciano i cicli ormonali e cognitivi, l’obiettivo è conoscersi per migliorarsi. Alcuni lo fanno per ottimizzare l’energia, altri per migliorare la concentrazione o il sonno.

Nella nuova filosofia della Longevity Tech, il concetto di “anti-aging” sta lasciando spazio a quello di “pro-longevity”, più umano e sostenibile.

La tecnologia non è vista come una scorciatoia, ma come un alleato per ritrovare armonia tra corpo, mente e abitudini quotidiane. I centri wellness più innovativi stanno già integrando infatti diagnostica digitale, nutrizione personalizzata e meditazione guidata da AI.

La Longevity Tech ci ricorda che il tempo è la vera risorsa preziosa.
E anche se è vero che la tecnologia non può fermarlo, può forse aiutarci a viverlo meglio.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Tecnologia

Longevity Tech: la nuova frontiera del...

“Invecchiare bene” prima significava solo mangiare sano e fare attività fisica....
- 19 Ottobre 2025
Cultura

Dal 24 ottobre al via il...

L’impegno per il racconto di storie eccezionali spesso declinate al femminile,...
- 19 Ottobre 2025
Cronaca

Cane ferito e abbandonato, giallo a...

Abbandonato per strada con ferite. È giallo a Triggiano dove, secondo...
- 19 Ottobre 2025
Lavoro

Nasce in Puglia l’Academy tech tutta...

La Puglia si conferma ancora una volta fucina di innovazione tecnologica...
- 19 Ottobre 2025