Caso Marconi–Hack a Bari, conclusi i lavori in via Re David

Si è svolto questa mattina, a Bari, un sopralluogo congiunto nell’edificio di via Re David che ospiterà 34 classi dell’Istituto “Marconi–Hack”. All’incontro erano presenti i rappresentanti della Città Metropolitana, dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, insieme alla dirigente scolastica e al suo staff. Durante la visita è stata verificata la conclusione degli interventi di adeguamento e sistemazione degli spazi, realizzati dalla Città Metropolitana in tempi record: meno di trenta giorni. Un risultato reso possibile grazie al lavoro intenso e responsabile dei tecnici e delle maestranze coinvolte.

Gli ambienti sono ora pronti ad accogliere la comunità scolastica in piena funzionalità e sicurezza. L’ingresso degli studenti avverrà nei prossimi giorni, una volta ultimati gli ultimi adempimenti burocratici e organizzativi, così da garantire il regolare avvio delle attività didattiche con il minor disagio possibile per studenti e personale. L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di circa 250 mila euro, a cui si aggiungono le spese per i traslochi dei mobili e il trasferimento degli archivi dell’Ufficio Scolastico Provinciale, affidati a ditte specializzate per garantire un passaggio ordinato e sicuro.

Parallelamente, la Città Metropolitana sta portando avanti il più ampio progetto di riqualificazione della sede centrale del “Marconi–Hack”, con un investimento di oltre 8 milioni di euro. L’opera prevede l’adeguamento sismico dell’edificio, l’installazione di nuovi infissi, il rifacimento completo degli impianti idrici, elettrici e termici, oltre alla ristrutturazione dei servizi igienici. Per consentire la continuità delle attività didattiche anche durante i lavori, sono state predisposte opere provvisorie, come i bypass termici, che garantiscono il riscaldamento degli spazi ancora utilizzati.